Орловские водители и сотрудники банков стали активнее вакцинироваться от коронавируса

Для отмены масочного режима в Орловской области должны привиться 60% населения Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 августа, на заседании регионального оперштаба в Орле обсудили ход кампании по вакцинации. В настоящее время ее прошли уже более 130 тысяч человек.

За последнюю неделю активнее стали вакцинироваться работники транспортной сферы и сферы услуг. Так, по данным озвученным на заседании оперштаба, количество водителей, решившихся на прививку, увеличилось на 34%. В сфере услуг прирост составил 20%, а в банковской сфере - 13%.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, за весь период вакцинации прививку от коронавируса сделали 10200 сотрудников агропромышленного комплекса. Также уже прошли вакцинацию 94% работников соцзащиты.

Напомним, для снятия масочного режима и других ограничений в Орловской области прививки должны сделать 355 тысяч человек. Это 60% населения региона.