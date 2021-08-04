В День города музеи Орла примут посетителей бесплатно

В день города музеи Орла открыты для свободного посещения Фото: Ольга СУПОНЕВА

Уже завтра Орел отметит День города. В праздничный четверг музеи областной столицы откроют двери для всех желающих: посетить их 5 августа можно бесплатно.

С 10 утра и до 17 вечера орловцы и гости города смогут осмотреть экспозиции музея Тургенева, музея писателей-орловцев, музей Бунина, а также дома-музеи Грановского, Лескова, Андреева. В это же время свои двери откроют и военно-исторический музей, а также мемориальный дом-музей Русанова.

Кстати, в военно-историческом музее с 12.00 до 16.00 покажут фильм "Орловская битва", а в 14.00 гостям предложат поучаствовать в мастер-классе "Бравый солдатик".

В пресс-службе Правительства Орловской области напоминают, что действует масочный режим.

С подробной программой праздничных мероприятий на День города можно познакомиться здесь.