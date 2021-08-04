Еще два мобильных "Кванториума" появятся в Орловской области

В Орловской области появится еще два мобильных технопарка "Кванториум". На эту цель из бюджета региона выделено более 26 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства области. Сумма в 26,3 миллиона рублей нужна на создание технопарков на колесах. А еще 24,4 миллиона рублей финансирования ожидается для их оснащения. Создают "Кванториумы" по национальному проекту "Образование". В Орловской области технопарки используют для обучения детей с прошлого, 2020-го, года.

- В новом 2021 – 2022 учебном году в трех мобильных технопарках на постоянной основе будут обучаться не менее 3000 детей, проживающих в сельской местности. Также мобильные кванториумы позволят охватить различными образовательными мероприятиями более 10,5 тыс. школьников, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.