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Общество4 августа 2021 16:24

Иностранцы смогут привиться от коронавируса в Орловской области по полису ОМС

Граждане зарубежных государств, не имеющие полиса, могут рассчитывать на платную вакцинацию
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Иностранцы смогут бесплатно привиться по полису ОМС

Иностранцы смогут бесплатно привиться по полису ОМС

Фото: Архив "КП"

В Орловской области иностранцы смогут привиться от коронавируса. Такую. информацию сегодня озвучил исполняющий обязанности регионального депздрава Владимир Николаев во время заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.

Такую возможность согласовал Минздрав России. Иностранцы, имеющие полис ОМС, могут рассчитывать на вакцинацию в Орле и районах области. За прививками им следует обращаться в медицинские организации региона. Укол, также как и для других жителей Орловщины, будет бесплатным.

- По рекомендации Минздрава иностранцы, не имеющие полис ОМС, могут вакцинироваться от коронавируса на платной основе, - цитирует Николаева пресс-служба областного Правительства.

Отметим, что вчера в регион поступила большая партия "Спутника V" - 24 600 доз. В ближайшее время ожидается прибытие еще 8 тысяч слотов препарата от коронавируса.