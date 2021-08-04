На День города в Орле прозвучат рок-хиты и выступят уличные музыканты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже завтра, 5 августа, Орел отметит свое 455-летие. В честь этого события на пяти площадках города пройдут концерты орловских музыкантов. Горожан и гостей областной столицы ждут хиты в исполнении группы «Туризм», кавер-групп «Навстречу солнцу», «Monte Carlo», «Памелла Ах» и «Стритбэнд».

Музыканты начнут выступление одновременно – в 20:30 вечера. Так, послушать выступление группы «Туризм» можно на территории аэропорта «Южный» в 909 квартале. Ребята обещают максимально много вокала, гитары, ударных и эмоций.

В это же время в Северном районе на сцену перед КДЦ «Металлург» выйдет кавер-группа «Monte Carlo». В программе русские и зарубежные хиты.

В сквере Юность в Железнодорожном районе выступит рок-группа «Навстречу солнцу».

В Советском районе перед МФЦ выступит кавер-группа «Памелла Ах». В арсенале музыкантов причудливое и игривое сочетание баяна, саксофона, гитары и мужского вокала.

Неподалеку возле кинотеатра «Победа» площадку займут молодые исполнители группы «Street Band». Уличные музыканты готовятся удивить орловцев современными каверами и обработкой хитов в стиле хип-хоп, фанк и свинг.