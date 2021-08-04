Орловец нашел в чужом холодильнике кошелек и украл из него деньги

Орловец нашем в чужом холодильнике кошелек и украл из него деньги Фото: Архив "КП"

Попытка спрятать сбережения в холодильнике родственников оказалась для орловчанки неудачной. Вместо денег ей достался только пустой кошелек. Воришку нашли, но похищенное он уже успел потратить.

Инцидент произошел в деревне Алексеевка Кромского района. 69-летняя пенсионерка спрятала кошелек в доме у своего родственника. Когда все домашние уснули, сюда наведался знакомый хозяина. Увидев, что все спят, он обыскал кухню и нашел тот самый кошелек. Деньги забрал, а пустой кошелек оставил на месте.

Женщина обратилась в полицию и вскоре оперативники напали на след подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый и неработающий местный житель.

- Гражданин не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. В его отношении возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.