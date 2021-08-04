Семь лет строгого режима дали орловцу, пытавшемуся убить сожителя матери

Покушение на убийство вылилось ливенцу в 7 лет колонии Фото: Архив "КП"

Жителю Орловской области суд вынес приговор по делу о покушении на убийство. 42-летний ливенец ближайшие годы проведет за решеткой из-за нападения на сожителя своей матери.

Кровавой развязкой обернулась ссора двух мужчин в мае этого года. Оба находились дома, в одном из сел Ливенского района. Ливенец был под мухой и когда 63-летний мужчина сделал ему замечания, он сильно разозлился. Схватился за нож и набросился на своего оппонента. Он хаотично наносил удары, на крики прибежала мать и выбила нож из рук буйного сына. Скорая тогда подоспела вовремя, не смотря на ножевые ранения, потерпевшему удалось выжить. Уголовное дело возбудил и расследовал следственный комитет, сейчас суд определил наказание для ливенца.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.