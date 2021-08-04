На День города в Орле усилят контроль за масочным режимом Фото: Архив "КП"

На День города в Орле усилят контроль за масочным режимом. Об этом сегодня, 4 августа, стало известно на заседании регионального оперштаба.

В общественном транспорте 5 августа будут проходить рейды по выявлению водителей и пассажиров, не носящих маски. Нарушителей ждут штрафы.

- Мы ожидаем увеличение нагрузки на общественный транспорт. В связи с этим рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте пройдут в усиленном режиме, - отметил Алексей Субботин, руководитель областного Департамента дорожного хозяйства.

Кроме того, на следующей недели запланирован большой рейд с участием полиции.

Отметим, за время действия масочного режима в транспорте было выписано штрафов на 1 миллион 332 тысячи рублей.