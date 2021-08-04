В Орловской области зафиксировали 26 случаев «индийского» и «британского» штамма коронавируса

«Индийский» и «британский» штамм коронавируса обнаружили в Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 августа, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. Согласно озвученным на нем данным Роспотребнадзора, в Орловской области зафиксировали 26 случаев заражения «индийским» и «британским» штаммом коронавируса.

Среди вернувшихся из-за границы было выявлено 13 человек инфицированных коронавирусом. Среди них пять орловцев, прибывших из Краснодарского края и Крыма, три человека из Турции и по одному заболевшему среди вернувшихся из Армении, Кубы, Кипра, Мексики и Испании. Всего же за последнюю неделю на территорию региона прибыл 471 человек, из них 338 – из Турции.

- Губернатор подчеркнул, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, в том числе выявлением случаев заражения новыми штаммами COVID-19, в регионе сохраняются все ограничительные мероприятия, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.