На рынке в Ливнах с реализации сняли более 80 килограмм свинины Фото: Архив "КП"

На рыночных прилавках в Ливнах обнаружили свинину с сомнительным качеством. В июле инспекторы Россельхознадзора провели внеплановую проверку продукции одного из индивидуальных предпринимателей и не смогли увидеть необходимую ветеринарную документацию.

Как установили специалисты, предприниматель продавал 84 килограмма свинины без ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. В итоге мясо сняли с реализации.

- По факту выявленного нарушения предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа статье 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Оборот продукции приостановлен, - сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.