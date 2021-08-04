Коронавирус в Орловской области на 4 августа 2021: умерли еще пять человек

Коронавирус в Орловской области на 4 августа 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 августа 2021, в Орловской области было зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб.

Коронавирус в Орловской области на 4 августа 2021

За весь период пандемии в регионе заболели уже 40 507 человек, из них 38 172 смогли победить коронавирус. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 69 орловцев.

Коронавирус в Орловской области на 4 августа 2021

Однако продолжает фиксироваться ежедневная смертность. Оперштаб сообщил о пяти летальных исходах пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Таким образом, пандемия унесла жизни уже 859 жителей региона.