Ярмарка на Комсомольской площади Орла будет работать два раза в неделю Фото: Архив "КП"

В Орле вновь произошли изменения в работе ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной». Коснулись они ярмарки на Комсомольской площади. Теперь она будет работать два раза в неделю.

Покупатели смогут заглянуть сюда не только в субботу, но и в воскресенье. Время работы ярмарки с 7:00 до 15:00 часов. Об этом сообщает администрация Орла.

- Изменение в графике работы вступило в силу 28 июля 2021 года. Также напоминаем, что ярмарка выходного дня с площади Маршала Жукова переехала на улицу Приборостроительную, - информирует орловцев пресс-служба городской администрации.