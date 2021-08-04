Орловец пришел в гости к родственнице и обокрал ее

Орловец пришел в гости к родственнице и обокрал Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла посиделки с родственником закончились для местной жительницы исчезновением пяти тысяч рублей. Молодой человек навестил женщину, а затем тайком забрался в дамскую сумку и прихватил с собой всю наличку.

Орловчанка не сразу заметила пропажу, но заподозрив в краже родственника, обратилась в полицию. Вскоре информация подтвердилась, 20-летний похититель признался в своей причастности к исчезновению денег.

- Гражданин признался в содеянном. В отношении данного лица следственным отделом УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.