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Общество4 августа 2021 10:35

Александровский мост в Орле хотят отчистить от безобразных граффити

Мэр города возмутился ситуацией с разрисованными стенами и бескультурьем
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Александровский мост в Орле хотят отчистить от безобразных граффити. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

Александровский мост в Орле хотят отчистить от безобразных граффити. Фото: https://vk.com/parakhin_yuri

В Орле планируют привести в порядок арки Александровского моста, обильно разрисованные стихийными граффити и разнообразными надписями. Накануне, 3 августа, мэр Юрий Парахин возмутился бескультурьем некоторых горожан.

- Вот центр города. Александровский мост — связующая нить между Советским и Заводским районами. Внешне — красивый, царственный, но внутри — жуткая грязь! Арки усыпаны признаниями в любви и нецензурщиной, бессмысленными фразами и строками из песен. Это вандализм, и это преследуется по закону, - написал мэр в соцсетях.

Глава городской администрации сообщил, что дал поручение МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» составить смету на косметический ремонт моста. Кроме того, высказался за необходимость установить на нем камеры видеонаблюдения.

Юрий Парахин пояснил, что он не против граффити, но пояснил, что рисунок рисунку рознь. Уличным художникам же предложил проявлять себя на специальных площадках.

- Если есть творческая жилка и желание создать по-настоящему красивое изображение, мы готовы предоставить площадки для самовыражения. Но не надо заниматься вредительством, пожалуйста, - обратился мэр Орла к уличным художникам.