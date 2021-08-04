Пункты вакцинации будут работать в Заводском и Северном районах Орла 4 августа

В Орле продолжается кампания по вакцинации от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сегодня, 4 августа, жители города смогут сделать прививки в мобильных пунктах вакцинации в Заводском и Северном районах.

В среду с 12 до 19 часов прививочные кабинеты на базе ФАПов будут работать возле ТЦ «Линия» (Карачевское шоссе, 74) и магазина «Каравай» (Кузнецова, 6а).

Перед прививкой желающих вакцинироваться ждет осмотр врача. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

Расписание работы мобильных пунктов на неделю можно узнать здесь.