В Орловском районе в ДТП рядом с заправкой пострадал водитель «Жигулей»

В Орловском районе в ДТП рядом с заправкой пострадал 67-летний водитель. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

Во вторник, 3 августа, в Орловском районе произошло тройное ДТП рядом с заправкой. Не смогли разминуться на дороге «ГАЗ 322132», «ВАЗ 2107» (Жигули) и «Тойота».

Инцидент произошел в 11 часов утра. 59-летний водитель «ГАЗа» выезжал с территории заправки на 363 километре автодороги М2 «Крым» и врезался в проезжающий мимо «Жигули». От неожиданного удара отчественная легковушка отлетела в иномарку на встречной полосе. Затем уже иномарка отлетела в сторону и врезалась в дорожный знак.

- В результате ДТП 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» получил телесные повреждения и был госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.