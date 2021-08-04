Орел лидирует в конкурсе на создание инклюзивного пляжа

Инклюзивный пляж может появится в Орле. Фото: Александр Востриков

Орел имеет все шансы получить дорогое оборудование для отдыха людей с инвалидностью. Сейчас областной центр лидирует во всероссийском конкурсе на создание инклюзивного пляжа.

Конкурс проводит Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». За право получить оборудование борются Орел, Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи. В открытом голосовании за победителя приняли участие уже 8786 человек, из них 5216 отдали свои голоса Орлу.

- Город-победитель получит 30 щитов настила для площадки, два пляжных кресла-коляски, пять высоких и комфортных шезлонга с противопролежневыми матрацами, два пляжных матраца для отдыха на суше и на воде, а также зонтики, шатер, информационные знаки и так далее, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.