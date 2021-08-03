В Орел привезли большую партию вакцины "Спутник V"

Партию препарата распределят по прививочным пунктам. Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Еще одна партия вакцины от коронавируса поступила в Орловскую область. В регион привезли почти 25 тысяч доз препарата "Спутник V".

Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Глава региона поделился фотоснимками партии в 24 тысячи 600 доз, которую теперь предстоит распределить между медицинским учреждениями и прививочными пунктами.

Напомним, записаться на прививку от коронавируса можно по единой линии 122, на портале Госуслуг, в электронной регистратуре.