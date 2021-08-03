Чистыми от коронавируса признали больше 80 орловских предприятий

Предприятия Орловской области продолжают получать статус свободных от COVID-19. "Очиститься" от коронавируса организации могут в случае, если 100% их сотрудников защищены от этой болезни.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Работники предприятий должны либо сделать прививку от коронавируса, либо иметь антитела к инфекции, либо же противопоказания к вакцинации.

- В настоящее время в Орловской области такой статус получили более 80 предприятий, - рассказали в облправительстве.

В первую очередь, статус чистых от ковида получают торговые сети, рестораны и кафе, словом места, через которые проходит большое число разных людей.