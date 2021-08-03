Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 17:12

Орловчанке пришлось заплатить 2,5 миллиона штрафа, чтобы не попасть в тюрьму

Такую сумму с женщины взыскал суд за коррупционное преступление
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Солидный штраф орловчанка заплатила, чтобы избежать более жесткого наказания

Солидный штраф орловчанка заплатила, чтобы избежать более жесткого наказания

Фото: Архив "КП"

Жительница Орла заплатила 2,5 миллиона рублей, чтобы не попасть в тюрьму. Такие деньги с нее взыскал суд за коррупционное преступление, а неуплата штрафа грозила уже более жестким наказанием.

Подробности рассказали в регуправлении ФССП. Сперва приставы наложили ограничение на выезд орловчанки за пределы РФ, а после послали уведомление, что в случае уклонения от уплаты штрафа наказание применят к ней более суровое.

- С учетом изложенного, осужденная жительница г. Орла незамедлительно осуществила оплату штрафа в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе ведомства.