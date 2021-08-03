С 4 по 8 августа на озере Светлая жизнь в Орле временно запретят кататься на катерах, гидроциклах и моторных лодках. В этот период здесь будет проходить 10-ая Студенческая парусная регата «Регион-57».

Ограничения будут действовать с 11:00 до 18:00 часов. Запрет не распространяется только на суда ГИМС и спасателей МЧС.

Напоминаем, что в этом году соревнования по парусному спорту будут посвящены 320-летию Военно-морского образования России и 230-летию Победы адмирала Федора Ушакова при Килиакрии. В них примут участие около сотни спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет.

- Регата будет проводиться на базе яхт-клуба спортивной школы олимпийского резерва №10. Участники поборются за звание лучшего в своем классе: «Луч», «Луч-мини», «Лазер 4,7», «Снайп», «Парусная доска-фанборд» и «Оптимист», - сообщает пресс-служба администрации Орла.