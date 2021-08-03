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Спорт3 августа 2021 16:12

Спортсмен из Орла стал победителем Спартакиады по боксу среди юниоров

Золотую медаль Максим Голиков привез с финала соревнований в Уфе
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Орловский спортсмен стал победителем соревнований по боксу. Максим Голиков выступил в финале V Спартакиады по этому виду спорта среди юниоров, и выступил весьма успешно.

Финальный этап Спартакиады проходил в Уфе. На ринге встретились боксеры из 23 российских регионов. Орловцу предстояло сразиться в финальном поединке с соперником из Ставропольского края, весовая категория боксеров - 49 килограмм, возрастная категория от 19 до 22 лет.

И воспитаннику областного училища олимпийского резерва удалось взять верх. Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, третье место тоже завоевал орловец - бронза заслуженно досталась Андрею Андрияхину.