В Орловской области охотникам разрешили добыть 50 лосей и 8 оленей

Для охотников, решивших пойти с ружьем на дикого зверя, утвердили лимиты его добычи. Сколько можно добыть лосей, косуль и оленей в ближайший год расказали в региональном правительстве.

Соответствующий указ, о лимитах и квотах при охоте, подписал губернатор Андрей Клычков. В период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года в охотничьих угодьях можно добыть 50 лосей, что составляет 4,2% от общей их численности, 8 оленей, или 3,2% от всей популяции на Орловщине, а также 742 косули, это 7% от всех косуль, обитающих в местных лесах.

Также установлен предел на добычу барсука: за год охотники могут отстрелить 56 особей, или 8,2% от общей численности этих животных, сообщает пресс-службе областного правительства.