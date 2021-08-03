В Орловской области трое сирот смогли отпраздновать новоселье только после суда

Троим сиротам предоставили квартиры после судебного разбирательства Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области еще трое сирот переехали в собственные квартиры. Правда, новоселью предшествовал суд: добиваться положенных по закону квартир жителям Верховского района пришлось с помощью прокуратуры.

Все трое долгое время стояли на учете как нуждающиеся в собственном жилье. Однако районная администрация никак не могла решить вопрос с предоставлением сиротам их собственных квадратных метров.

- С целью защиты прав граждан прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района предоставить сиротам жилые помещения.Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

История завершилась позитивным финалом, нуждающиеся в жилье орловцы получили ключи от квартир.