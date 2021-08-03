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Общество3 августа 2021 15:46

В Орловской области трое сирот смогли отпраздновать новоселье только после суда

Добиться положенных по закону квадратных метров помогла прокуратура
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Троим сиротам предоставили квартиры после судебного разбирательства

Троим сиротам предоставили квартиры после судебного разбирательства

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области еще трое сирот переехали в собственные квартиры. Правда, новоселью предшествовал суд: добиваться положенных по закону квартир жителям Верховского района пришлось с помощью прокуратуры.

Все трое долгое время стояли на учете как нуждающиеся в собственном жилье. Однако районная администрация никак не могла решить вопрос с предоставлением сиротам их собственных квадратных метров.

- С целью защиты прав граждан прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района предоставить сиротам жилые помещения.Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

История завершилась позитивным финалом, нуждающиеся в жилье орловцы получили ключи от квартир.