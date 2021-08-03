На озере Светлая жизнь в Орле пройдет Студенческая регата «Регион- 57»

Уже завтра, 4 августа, в Орле стартует Студенческая регата «Регион- 57». Соревнования по парусному спорту будут проходить на озере Светлая жизнь.

Мастерство управления яхтами в классах «Луч-мини», «Лазер 4,7», «Оптимист», «Снайп» и «Парусная доска Фанборд» продемонстрируют около сотни юных спортсменов.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек возрастных категориях от 13 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Завершатся соревнования 8 августа. Событие будет проходить под руководством Федерации Парусного Спорта Орловской области.