В Орловской области осудили инженера-электрика, на участке которого током убило подростка Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор инженеру-электрику, на участке которого током убило подростка. ЧП произошло в деревне Вепринец Покровского района в июле 2020 года.

Во время прогулки 16-летний юноша дотронулся до оборванного провода электропередач, лежащего между опорами ЛЭП. Удар током был такой сил силы, что подросток скончался на месте.

- В период с 1 по 8 июля 2020 между опорами ЛЭП под действием порывистого ветра на ветки деревьев, касающихся проводов воздушной линии электропередачи, произошло их схлестывание между собой, что привело к возникновению короткого замыкания и повлекло пережог и обрыв одного из проводов. Следствием и судом установлено, что главный инженер электрических сетей, зная о об этом не обеспечил проведение работ по устранению дефектов, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе региональной прокуратуре, суд приговорил инженера к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить штрафом в размере 30 тысяч рублей.