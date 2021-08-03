В Орловской области провели антитеррористические учения

Антитеррористические учения развернулись на территории Хотынецкого района. Фото: Оперштаб Орловской области

В Орловской области прошли антитеррористические учения. По сценарию, преступники заминировали железнодорожный вокзал.

Масштабные учения развернулись на территории Хотынецкого района. Участие в них приняли представители силовых, правоохранительных, надзорных и чрезвычайных ведомств.

По легенде, террористы заминировали вокзал

Легенда оказалась такой: преступники запланировали ряд терактов на территории района. Они обосновались в заброшенном доме, откуда совершали вылазки. В одну из таких, террористы оставили на местной жд-станции сумку, начиненную взрывчаткой.

"Террористов" удалось обезвредить

- Контртеррористическая операция завершилась обезвреживанием условных «террористов», у которых изъяты тротиловые шашки, автоматическое стрелковое оружие и патроны. Результаты учения показали готовность сил и средств Оперативного штаба к действиям по пресечению террористического акта, - рассказали об итогах учения «Комсомолке» в пресс-службе Оперативного штаба Орловской области.