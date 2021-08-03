В Орле иностранца поймали на распространении героина

Наркотик был расфасован по дозам и готов к продаже. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии героина. Распространить наркотик собирался уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

Операцию провело Управления по контролю за оборотом наркотиков. По информации, поступившей к оперативникам, 25-летний заезжий мужчина собирался толкнуть партию героина на территории Орловской области. На момент задержания - а взяли дилера в Заводском районе города - запрещенное вещество уже было расфасовано по сверткам, готовым попасть в руки к клиентам. Всего - 64 дозы героина. Проведенная в дальнейшем экспертиза заключила: вес наркотика составил порядка 110 граммов.

Иностранцу придется отвечать перед российским законом за попытку сбыта серьезной партии наркотиков. Время до судебного разбирательства он проведет под стражей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере", - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.