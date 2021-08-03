Хотынецкий природный парк в Орловской области переименуют. Фото: Зоовольерный комплекс парка https://vk.com/hppark

В Орловской области произошли изменения в наименовании Хотынецкого природного парка. По мнению властей, старое название не отражает всю географию входящих в него территорий.

Согласно подписанному губернатором Андреем Клычковым Распоряжению Правительства Орловской области от 28 июля 2021 года № 417-р, теперь природный парк называется Дирекция особо охраняемых природных территорий.

Суть учреждения при этом остается прежней. В него по-прежнему будут входить девять природных биологических заказников: Краснозоренский, Залегощенский, Глазуновский, Малоархангельский, Верховский, Колпнянский, Ливенский, Смирновский и Троснянский.

- В связи с переименованием учреждения Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области поручено организовать работу по внесению изменений в устав переименованного учреждения, а Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области внести соответствующие изменения в реестр государственной собственности региона, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.