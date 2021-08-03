В Орле НКМЦ им. Зинаиды Круглой выделят почти два миллиона рублей

Средства пойдут на покупку оборудования для неонатального скрининга новорожденных Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Многопрофильный центр медпомощи матерям и детям им. Зинаиды Круглой в Орле в скором времени ждет новое спецтехники. Средства на покупку оборудования для проведения неонатального скрининга новорожденных выделил областной бюджет.

Соответствующее распоряжение Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 404-р подписал губернатор Андрей Клычков. Центр должен получить почти два миллиона рублей.

- Новое оборудование будет закуплено на смену устаревшему. Неонатальный скрининг – это обследование новорожденного на пять наиболее распространенных наследственных заболеваний. Исследование позволяет не дать развиться клиническим проявлениям заболевания, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.