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Общество3 августа 2021 12:21

В Орле НКМЦ им. Зинаиды Круглой выделят почти два миллиона рублей

Средства пойдут на покупку оборудования для неонатального скрининга новорожденных
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Средства пойдут на покупку оборудования для неонатального скрининга новорожденных

Средства пойдут на покупку оборудования для неонатального скрининга новорожденных

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Многопрофильный центр медпомощи матерям и детям им. Зинаиды Круглой в Орле в скором времени ждет новое спецтехники. Средства на покупку оборудования для проведения неонатального скрининга новорожденных выделил областной бюджет.

Соответствующее распоряжение Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 404-р подписал губернатор Андрей Клычков. Центр должен получить почти два миллиона рублей.

- Новое оборудование будет закуплено на смену устаревшему. Неонатальный скрининг – это обследование новорожденного на пять наиболее распространенных наследственных заболеваний. Исследование позволяет не дать развиться клиническим проявлениям заболевания, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.