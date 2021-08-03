В орловской колонии организовали летнюю спартакиаду Фото: Архив "КП"

В Орловской области осужденные соревнуются в различных видах спорта. В исправительной колонии №5 в Нарышкино организовали летнюю спартакиаду, приуроченную к Олимпийским играм в Токио.

Соревнования проходят в несколько этапов. Осужденные уже посостязались в жиме гири от плеча, беге на дистанцию 100 метров и 3000 метров, прыжках в длину, дартсе, настольном теннисе и бадминтоне.

- Участники Спартакиады показывают достойный уровень физической подготовки, проявляют максимум упорства, силы и выносливости. Итоги будут подведены по результатам всех соревнований по завершению последнего этапа летней Спартакиады, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.