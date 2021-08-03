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Здоровье3 августа 2021 11:37

Коронавирус в Орловской области на 3 августа 2021: умерли четыре человека, заболели 85

Пандемия унесла жизнь уже 854 жителей региона
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 3 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 3 августа 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 85 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 3 августа 2021 приводит федеральный оперативный штаб.

За весь период наблюдений в регионе заразились коронавирусом уже 40 420 человек, причем есть и повторные случаи. Вылечиться удалось 38 103 орловцам. Накануне из больниц выписались 67 человек.

В Орловской области по-прежнему продолжают ежедневно фиксировать летальные исходы. Оперштаб подтвердил, что скончались еще четыре пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни уже 854 человек.