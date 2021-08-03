В Орле вновь проходит акция «Поем всем двором». Фото: пресс-служба администрации города

В понедельник, 2 июля, в Орле вновь проходит акция «Поем всем двором». Событие приурочили ко Дню города от 78-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Первыми в акции принял участие двор в Артельном переулке. Жителей ближайших домов ждали танцы и песни от ансамбля «Славица». На открытой площадке прозвучала народные наигрыши под гармошку. Не обошлось и без хоровода со сказочными персонажами.

Напомним, большая развлекательная программа ждет орловцев 5 августа. «Комсомолка» подготовила афишу мероприятий. Посмотреть ее можно тут.