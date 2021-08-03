Орловец угнал «Жигули» и через несколько улиц врезался в иномарку Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла у местного жителя ночью похитили «Жигули». Отечественную легковушку нашли разбитой через несколько улиц от места пропажи.

Как оказалось, к исчезновению «Жигули» оказался причастен 27-летний орловец. Его личность установили уже через пару часов. Молодой мужчина сознался, что возвращался ночью домой и решил воспользоваться чужой машиной. Открыть ее не составило труда, стоило только дернуть ручку.

Однако далеко уехать угонщик так и не смог. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный «Рено».

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В настоящее время ведется предварительное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.