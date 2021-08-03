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Общество3 августа 2021 10:16

Для отмены масочного режима в Орловской области должны привиться 355 тысяч человек

О том, как регион продвигается к отмене ковидных ограничений, рассказал губернатор Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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355 тысяч орловцев должны сделать прививки для выработки коллективного иммунитета

355 тысяч орловцев должны сделать прививки для выработки коллективного иммунитета

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области для выработки коллективного иммунитета от коронавируса и, соответственно, снятия ковидных ограничений прививки должны сделать 355 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях, который он провел вечером 2 августа.

Цифра не взялась с воздуха: согласно рекомендации Минздрава для выработки общественного иммунитета против коронавируса 60% населения области должны привиться. В Орловской области это, как уже было указано выше, 355 тысяч человек. По последним данным, прошли вакцинацию 50% от этой цифры.

В своем эфире, также, глава региона подчеркнул, что Орловщина - один из немногих регионов России, где отказались от обязательной вакцинации.