Пропавшего 23-летнего орловца нашли погибшим

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В Орловской области завершились поиски 23-летнего парня. Завершились они трагически: Дмитрия Михеева нашли погибшим.

Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Дмитрий Михеев ушел из дома 16 июля, точнее уехал на своем автомобиле. Через какое-то время близкие забили тревогу, к поискам подключились правоохранители, волонтеры. Искали молодого человека две недели, тело было обнаружено на территории Орловского района. Все обстоятельства гибели орловца предстоит установить следователям.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СУ РФ по Орловской области.