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Общество3 августа 2021 9:34

В Орле открыли зоовыставку Детского парка и завершили реконструкцию

Гостей ждала экскурсия, концерт и знакомство с енотами Микки и Минни
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле открыли зоовыставку Детского парка и завершили реконструкцию. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле открыли зоовыставку Детского парка и завершили реконструкцию. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В понедельник, 2 июля, в Орле официально завершился второй этап реконструкции Детского парка. В этот день гостей ждала экскурсия, концерт и знакомство с обитателями зоовыставки.

Отметим, последний этап реконструкции длился несколько месяцев. За это время здесь появилась зона воркаута, тренажеры, обновилась инфраструктура, было капитально отремонтировано административное здание и здание зоовыставки, где обитают более 25 видов животных и птиц.

- Теперь жителям и гостям Орла доступна новая радость: на расстоянии вытянутой руки можно увидеть экзотических животных и известных представителей фауны. В отдельном домике — раньше питомцы занимали большую часть административного здания Детского парка, - сообщает пресс-служба администрации Орла.