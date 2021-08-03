В Орле открыли зоовыставку Детского парка и завершили реконструкцию. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В понедельник, 2 июля, в Орле официально завершился второй этап реконструкции Детского парка. В этот день гостей ждала экскурсия, концерт и знакомство с обитателями зоовыставки.

Отметим, последний этап реконструкции длился несколько месяцев. За это время здесь появилась зона воркаута, тренажеры, обновилась инфраструктура, было капитально отремонтировано административное здание и здание зоовыставки, где обитают более 25 видов животных и птиц.

- Теперь жителям и гостям Орла доступна новая радость: на расстоянии вытянутой руки можно увидеть экзотических животных и известных представителей фауны. В отдельном домике — раньше питомцы занимали большую часть административного здания Детского парка, - сообщает пресс-служба администрации Орла.