Орловец, убивший в порыве ревности сожительницу, предстанет перед судом. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле перед судом предстанет 40-летний мужчина, убивший в порыве ревности свою сожительницу. Трагедия произошла в мае 2021 года в Северном районе.

Ревнивец изрядно выпил и поссорился со своей 50-летней сожительницей. Однако словесной перепалкой дело не закончилось и мужчина пустило в ход кулаки. Он нанес своей любимой не менее 60 ударов. Для женщины травмы оказались смертельными.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.