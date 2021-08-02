В Орловской области снова ожидают рекордный урожай зерна

Урожай обещает быть не хуже прошлогоднего Фото: Архив "КП"

На полях Орловской области продолжается уборка урожая. В 2021 году аграрии снова могут надеяться на рекордный урожай, а точнее на урожай не меньше уровня прошлого года.

Об этом рассказал Сергей Борзенков, глава аграрного департамента. Каждый день комбайны намолачивают не меньше 100 тысяч тонн зерновых культур, а если погода хорошая, то доходит и до объемов в 200 тонн. Итоги подводить рано, но прогнозы на размеры урожая есть.

- Несмотря на непростые погодные условия – высокие температуры и сильные ливни – объем урожая не опустится ниже рекордной отметки предыдущего года. В 2020 году в нашем регионе намолочены рекордные 4,5 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что в 1,2 раза выше уровня 2019 года, - цитирует Сергея Борзенкова пресс-служба Правительства Орловской области.