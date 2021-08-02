На Орловскую область надвигаются грозовые тучи и сильный ветер

В МЧС просят орловцев не забывать о личной безопасности во время разгула стихии! Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителей Орла и районов региона предупредили о надвигающемся разгуле стихии. На область идут грозовые тучи, которые принесут с собой дожди и град, а также сильный ветер.

По прогнозу регионального гидрометцентра, непогода разбушуется на территории Орловской области к вечеру 2 августа. В ближайшие сутки местами ожидаются дожди, грозы и град, ветер с порывами до 15-18 метро в секунду. При этом жара чуть спадет: в ночное время столбики термометров покажут +15...+17 градусов, а днем во вторник 3 августа до +26. Пасмурно, дождь.

В МЧС орловцев просят соблюдать правила безопасности в непогоду.

Подробный прогноз погоды в Орловской области на 2-6 августа читайте здесь.