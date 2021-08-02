Детский парк Орла готовится к официальному запуску новых площадок. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Сегодня вечером, 2 августа, в Орле состоится официальный запуск Детского парка, где завершился второй этап благоустройства. Детвору и их родителей ждет большое праздничное представление.

Детский парк Орла готовится к официальному запуску новых площадок. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official Фото: Архив "КП"

Горожане смогут оценить новую спортивную площадку, тренажеры и здание зоовыставки. За время реконструкции здесь появились системы освещения, провели дополнительное озеленение, отремонтировали лестничные спуски. Общая стоимость работ около 89 миллионов рублей.

- Наша работа по благоустройству парка не останавливалась и продолжалась буквально до вчерашнего дня, когда были полностью завершены работы по последним этапам реконструкции, - сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Официальное открытие стартует 18:30 часов.