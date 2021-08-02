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Общество2 августа 2021 16:03

Орловские многодетные родители заявления на выплату к учебному году должны подать до 30 сентября

На каждого ребенка полагается пособие в размере 677 рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Справки родители не должны забыть подать до 30 сентября

Справки родители не должны забыть подать до 30 сентября

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается прием заявлений от многодетных родителей на выплату единовременного пособия к новому учебному году. Подать документы мамы и папы должны в срок до 30 сентября.

Об этом сообщили в региональном департаменте соцзащиты. Материальная поддержка полагается на каждого ребенка из больших семей, который сядет за парту в учебному году 2021-2022. Размер пособия - 677 рублей.

В департаменте пояснили, какие справки нужно предоставить для этой выплаты: это паспорт, реквизиты счета в банке и справка из самой школы о том, что ребенок в ней обучается. Отнести документы нужно в отдел социальной защиты по месту жительства.