В Орловской области нашли двух подростков, убежавших из дома Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские нашли убежавших из дома мальчиков-подростков. Ребята 12 и 14 лет после семейной ссоры из-за запрета на пользование Интернетом решили спрятаться в кукурузном поле. Самостоятельно их найти родители не смогли и обратились в полицию.

К поискам также подключились кинологи, сотрудники МЧС и волонтеры. Сначала удалось найти младшего мальчика, а следом за ним старшего, который к этому моменту уже сам решил вернуться домой.

- В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят с подростками и их законными представителями профилактические беседы. Решается вопрос постановке подростков на профилактический учет, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кроме того, теперь родителей мальчиков могут привлечь административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).