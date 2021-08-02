В Орловской области из 373 школ тревожной кнопкой оборудованы 217

Проверка безопасности продолжается. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В Орловской области продолжается проверка школ, детсадов и других образовательных организаций перед началом нового учебного года. Насколько безопасны они для детей и персонала проверяют росгвардейцы.

В преддверии Дня знаний силовики наведаются во все школы и детсады. На пробелы в безопасности указывают руководству учреждений, все проблемы должны быть устранены к старту учебного года. Также с сотрудниками проводится инструктаж с пояснениями как действовать в случае непредвиденных ситуаций.

- На территории областного центра большинство образовательных учреждений охраняется с помощью технических средств вневедомственной охраны с подключением на централизованные пульты круглосуточного мониторинга, - рассказал "КП" Максим Сиротинин, заместитель начальника управления вневедомственной охраны.

Из 373 школ региона тревожной кнопкой оснащены 217, а детские сады почти все оборудованы ей - 185 из 190. В 67 школах и 70 детсадах есть и система видеонаблюдения.

Проверка учебных учреждений завершится к сентябрю.