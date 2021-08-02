В Орловской области разыскивают без вести пропавшего 23-летнего парня

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В Орловской области пропал без вести 23-летний парень. Близкие с 16 июля ничего не знают о том, где находится Дмитрий Михеев: в тот день он сел в свою машину, уехал и исчез.

Ко всем жителям Орловской области с просьбой сообщить любую связанную с Дмитрием и его местонахождением информацию обратились в полиции.

- Дмитрий 16 июля ушел из дома №4 по улице 5-ой Орловской стрелковой дивизии. Он уехал на автомобиле "ВАЗ-2108" ("восьмерка") сине-зеленого цвета, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Приметы пропавшего Михеева Дмитрия Павловича 1998 года рождения такие: на вид 20-25 лет, рост 180 см, плотный, светлые волосы, на животе шрам после операции. На тот момент, когда ушел из дома, одет был в синие джинсовые шорты, такого же цвета футболку, кроссовки.

Если вам что-то известно об обстоятельствах, связанных с исчезновением Дмитрия или его местонахождением, сообщайте по телефону 112, 102 или на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 800 700 54 52.