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Общество2 августа 2021 13:20

Орловцу придется заплатить 10 тысяч рублей за заросшее поле под Мценском

Хозяина земельного участка обязали навести порядок, но ситуация не изменилась
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловцу придется заплатить 10 тысяч рублей за заросшее поле под Мценском

Орловцу придется заплатить 10 тысяч рублей за заросшее поле под Мценском

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются проверки сельскохозяйственных угодий. Владельцам земельных участков, где находят заросли бурьяна, сначала дают шанс исправить ситуацию и навести порядок. Однако не все этим шансом пользуются.

Так, владелец участка площади 96989 квадратных метров в Тельченском сельском поселении под Мценском неоднократно попадался в поле зрения инспекторов Россельхознадзора. Еще в январе 2020 года его привлекли к административной ответственности за заросли на его поле и обязали до августа скосить бурьян и вырубить кустарники.

- По ходатайству собственника земельного участка, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок исполнения предписания продлен до 1 июня 2021 года. Однако предписание надзорного органа в установленный срок не было выполнено, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Повторная внеплановая проверка показала, что поля остается заросшим. Теперь собственнику предстоит заплатить штраф 10 тысяч рублей и все-таки привести участок в порядок.