В Орловской области пострадали подростки, опрокинувшиеся на мопеде

В Ливенском районе пострадали подростки, опрокинувшиеся на мопеде. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В воскресенье, 1 августа, в селе Козьминское Ливенского района во время ДТП пострадали двое подростков. 14-летний юноша сел за руль мопеда и не справился с управлением.

Инцидент произошел в половине шестого часа вечера. Юный водитель вместе со своей 16-летней пассажиркой ехали по грунтовой полевой дороге, когда мопед повело в сторону.

- По предварительным данным 14-летний водитель сел за руль, не имея права управления транспортным средством. В результате ДТП он и пассажирка получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых семь с пострадавшими. Ранения получили 10 человек (трое несовершеннолетних).