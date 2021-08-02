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Происшествия2 августа 2021 12:44

В Орловской области пострадали подростки, опрокинувшиеся на мопеде

Юный водитель сел за руль и не справился с управлением
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Ливенском районе пострадали подростки, опрокинувшиеся на мопеде. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В Ливенском районе пострадали подростки, опрокинувшиеся на мопеде. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В воскресенье, 1 августа, в селе Козьминское Ливенского района во время ДТП пострадали двое подростков. 14-летний юноша сел за руль мопеда и не справился с управлением.

Инцидент произошел в половине шестого часа вечера. Юный водитель вместе со своей 16-летней пассажиркой ехали по грунтовой полевой дороге, когда мопед повело в сторону.

- По предварительным данным 14-летний водитель сел за руль, не имея права управления транспортным средством. В результате ДТП он и пассажирка получили телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых семь с пострадавшими. Ранения получили 10 человек (трое несовершеннолетних).