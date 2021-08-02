Какие квартиры в Черноземье чаще всего покупают в 2021 году

Сегодня о приобретении квартиры думают более четверти воронежцев (28%), выяснила дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей городов с населением от 500 тыс. человек. Большинство из них ориентируются на “однушки” на вторичном рынке и рассчитывают потратить на новое жилье в среднем около 1,9 млн рублей.

Больше всего россиян, которые рассматривают покупку новой квартиры, живут в Саратове и Пензе — положительно на этот вопрос ответили около 30% семей. В Воронеже интерес к покупке городской недвижимости выше, чем в целом по стране, он находится на уровне 28%.

61% опрошенных россиян собираются покупать квартиру на вторичном рынке. В Воронеже “вторичкой” интересуются 56% респондентов.

Самой большой популярностью традиционно пользуются однокомнатные квартиры. Это объясняется относительно низкой ценой такого жилья, а также тем, что покупателями недвижимости часто становятся молодые люди. На “однушки” сейчас ориентируются более половины (53%) респондентов. Еще треть россиян (33%) прицениваются к “двушкам”, 13% — к “трёшкам”.

На однокомнатную квартиру опрошенные в среднем по стране готовы потратить 1,9 млн рублей, на двухкомнатную — 2,8 млн, а на трёхкомнатную — 3,8 млн рублей. При этом ожидания по цене одного квадратного метра жилья в среднем по России составляют 60,2 тыс. рублей. В Воронеже ценовые ожидания ниже, чем в среднем по стране, они находятся на уровне 55,6 тыс. рублей за кв. м.

В ипотеку купить квартиру планируют 35% опрошенных россиян, остальные рассчитывают на собственные накопления, займы от друзей и финансовую поддержку родственников. При этом если при покупке квартиры в ипотеку страхование будущего жилья обязательно, то собственное жилье страхуют в среднем около 8% респондентов.

— Исследование показало, что практически во всех крупных и средних российских городах основная часть потенциальных покупателей квартир — это местные жители, их доля составляет 84% в среднем по стране. Даже в столице, вопреки расхожему мнению, 85% спроса формируют москвичи. Покупка жилья – долгосрочная инвестиция, требующая большого объёма финансовых ресурсов. В случае, если с квартирой что-то произойдет, новых затрат не избежать. Однако страховка поможет защитить себя от непредвиденных расходов. Например, за первые 6 месяцев 2021 года общая сумма выплат по программам страхования недвижимости, в том числе, ипотечной в СберСтраховании возросла на 14% и превысила 0,5 млрд рублей., — Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» ПАО Сбербанк.

— Для того, чтобы купить квартиру, воронежцу нужно либо копить несколько лет, либо брать ипотеку. Свободных денег после покупки остается немного, поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы не обрекать себя на дополнительные траты, если новую квартиру, например, затопят соседи. Это позволит сделать страховой полис, который покрывает все убытки в случае неприятностей, — Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка.

Программа «Защита дома» — конструктор, с помощью которого клиент может сформировать программу страхования под свои нужды с объёмом покрытия до 2,9 млн рублей. Обеспечить страховой защитой можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберСтрахование всего за несколько кликов. При этом в приложении страховку можно оформить по подписке — на тот период, который вам действительно необходим: на месяц, квартал или год.

В СберБанк Онлайн также можно пройти весь процесс урегулирования убытков — от подачи заявления о страховом событии до получения выплаты. Тем более срок рассмотрения обращений, поданных онлайн, сокращается в среднем до пяти дней.

Исследование проводилось в июле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек методом телефонного опроса (CATI).