В Орле отделы МФЦ будут работать по новому графику с 3 по 5 августа 2021 Фото: Архив "КП"

С 3 по 5 августа в Орле изменится график работы двух отделом МФЦ. Связано это с предстоящим празднованием Дня города. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Так, МФЦ по городу Орлу и Орловскому району на улице Ленина,1 будет работать с 9:00 до 20:00 часов 3 августа, а 5 августа с 8:00 до 18:00 часов.

Изменится режим работы и МФЦ по Заводскому району города Орла, расположенного на Кромском шоссе, 4. Здесь посетителей будут готовы принять с 10:00 до 20:00 часов 4 августа и 10:00 до 18:00 часов 5 августа.

- График работы изменен для удобства посещения МФЦ горожанами в предпраздничные дни и 5 августа, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Павла Калугина, директора МФЦ.