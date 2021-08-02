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Здоровье2 августа 2021 12:05

Коронавирус в Орловской области на 2 августа 2021: число смертей достигло 850

Накануне в регионе скончались еще три человека, а заболел 81
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 2 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 2 августа 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области число умерших от коронавируса достигло 850. Сегодня, 2 августа 2021, федеральный оперштаб опубликовал данные о смерти еще трех человек с лабораторно подтвержденным заболеванием.

Коронавирус в Орловской области на 2 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 2 августа 2021

При этом за сутки зафиксирован еще 81 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе заболели 40 335 орловцев, из них 38036 смогли победить болезнь. Накануне из стационаров и с амбулаторного лечения выписались 69 человек.

Коронавирус в Орловской области на 2 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 2 августа 2021

Отметим, в соседних регионах ситуация остается очень напряженной. В Брянской области за сутки зафиксирован 251 случай заражения, в Липецкой – 241, в Курской – 190, в Тульской – 136 и в Калужской – 135.